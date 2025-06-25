Турция выразила надежду на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине
Турецкие власти рассчитывают, что НАТО поддержит их мирные инициативы по Украине. Об этом сообщил дипломатический источник РИА «Новости».
«В ходе двусторонних встреч господина президента (Тайипа Эрдогана) в рамках саммита НАТО в Гааге, Турция проинформирует альянс об инициативах, будет рассчитывать на поддержку переговорного процесса», — заявил собеседник агентства.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что государство планирует новые шаги в рамках урегулирования украинского конфликта. Однако президент не уточнил, о чем именно идет речь.
Накануне Турция выразила надежду, что российская и украинская делегации вскоре продолжат переговоры в Стамбуле. Эрдоган обсудил конфликт на Украине с президентом США Дональдом Трампом, сообщили «Известия».