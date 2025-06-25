Турция выразила надежду на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине

Турецкие власти рассчитывают, что НАТО поддержит их мирные инициативы по Украине. Об этом сообщил дипломатический источник РИА «Новости» .

«В ходе двусторонних встреч господина президента (Тайипа Эрдогана) в рамках саммита НАТО в Гааге, Турция проинформирует альянс об инициативах, будет рассчитывать на поддержку переговорного процесса», — заявил собеседник агентства.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что государство планирует новые шаги в рамках урегулирования украинского конфликта. Однако президент не уточнил, о чем именно идет речь.

Накануне Турция выразила надежду, что российская и украинская делегации вскоре продолжат переговоры в Стамбуле. Эрдоган обсудил конфликт на Украине с президентом США Дональдом Трампом, сообщили «Известия».