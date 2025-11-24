Эрдоган согласился содействовать прямым контактам России и Украины

Турция готова содействовать прямым контактам между сторонами украинского конфликта. Об этом в беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию.

«Турция, как и в прошлом, готова и сегодня содействовать любым дипломатическим инициативам и планам», — подчеркнул Эрдоган.

Речь идет о контактах, которые поспособствуют установлению устойчивого мира.

Ранее украинские чиновники жестко раскритиковали мирный план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта. Один из знакомых с документом источников назвал его однотипным.