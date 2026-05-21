Турнир по лазертагу среди участников СВО прошел в Люберцах

Первое командное соревнование состоялось 20 мая в легкоатлетическом манеже спортивной школы олимпийского резерва. Бойцы специальной военной операции боролись за кубок центра военно-тактических игр «Берсерк».

Перед началом турнира для участников организовали выставку, где представили различные образцы специального снаряжения и экипировки.

Мероприятие открыли директор спортивной школы Кирилл Соснин и руководитель центра «Берсерк» Павел Шарапов. Специальным гостем стал многократный рекордсмен мира, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк». Он показал участникам зрелищные силовые номера.

За победу боролись восемь команд. В их состав вошли члены Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции и кадеты из школы № 51 имени Г. И. Северина. В упорной борьбе первое место заняла команда «Долг», второе — «Челентано», третье — «Ветерок». Победители и призеры получили кубки и медали.

Руководитель отделения Ассоциации Александр Кулагин отметил, что такой командный турнир провели впервые, и новый формат показал свою востребованность. Спорт, тактическое взаимодействие и живое общение очень важны для бойцов. В планах — сделать такие соревнования регулярными.

Организаторами выступили спортивная школа олимпийского резерва, центр «Берсерк» и Федерация силового экстрима России при поддержке Ассоциации ветеранов специальной военной операции и депутата Вячеслава Калинина.