Турнир по футболу ко Дню защиты детей прошел в Воскресенске

Юные спортсмены собрались на футбольном поле, чтобы побороться за награды. Поддержать ребят пришли их главные болельщики — родители. Футболисты продемонстрировали все свои навыки и волю к победе. По итогам соревнований победителем стала команда спортивного клуба «Химик».

Андрей Баранов напомнил, что большая патриотическая программа «Единой России» — «Успех V единстве поколений» — направлена на воспитание патриотических и семейных ценностей у подрастающего поколения.

«В семье складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности и уважительном отношении к близким, своей Родине. Когда взрослые и дети вот так собираются, то еще подают другим пример активного отдыха и поддержки», — отметил Андрей Баранов.