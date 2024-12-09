Турнир по единоборствам «Герои Отечества» провели в Люберцах

Кто-то лил слезы, кто-то орал, желая подбодрить своего воспитанника. Эмоции хлестали через край. В такой громкой атмосфере происходило чествование героев СВО — и тех, что пали на полях сражения, и тех, кто прямо сейчас несет вахту.

«Подрастающее поколение — это потенциальные наши преемники. Герои будущего, в которых мы вкладываем определенные ценности», — отметил младший лейтенант ЦСПН «Витязь» Лев Макеев.

Любить родину, подставлять плечо другу, уважать старших и помнить подвиги, у которых нет срока давности. К турниру подключились 25 регионов страны, в каждом из них соревновались по своему спортивному направлению и чествовали своих ребят. Все это транслировалось в формате телемоста.

В турнире принимали участие около восьми тысяч человек. Это те, для кого понятие героизма — не пустой звук.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы люди понимали, видели наших героев. Я сам занимался единоборствами и мечтал стать военным. Сейчас много общаюсь с молодыми — у них то же самое», — говорит директор СПК «Ярополк» Илья Шадриков.

Проверить свой дух и подготовку на татами, разобрать и собрать автомат на скорость или поставить укол. Каждый гость турнира смог занять себя полезными активностями.

«После нахождения с русскими героями и русскими юными спортсменами, которые такие талантливые, мы не боимся за будущее России. Соответственно, не боимся и за будущее наших маленьких государств на Балканах», — сказал гость соревнований, первый почетный консул России в Черногории Боро Джукич.

В прошлом году в таком же формате соревнования провели в 15 городах, а в следующем планируют задействовать площадки в 40 регионах. Организаторы не исключают, что в какой-то момент геройский турнир может выйти и за пределы страны.