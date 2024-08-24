Кеннеди-младший: Байден сорвал переговоры РФ и Украины в 2022 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил украинского лидера Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение, которое якобы подписали обе стороны. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на выступлении в штате Аризона. Видео с речью опубликовали на его YouTube-канале .

«В апреле 2022 года президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил <…> Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», — сказал политик.

Кеннеди отметил, что к моменту прекращения переговоров ВС РФ уже начала выводить войска.

Ранее газета Kyiv Independent со ссылкой на информированные источники заявила, что этой осенью Украина начнет готовиться к переговорам с Россией. Украинская сторона намерена предложить РФ принцип обмена пленными «все на всех».