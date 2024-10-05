Турецкий политик призвал США пересмотреть позицию по Украине

Изменение позиции США по украинскому конфликту позволит приблизить мирные переговоры, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. В интервью телеканалу CNN Turk он рассказал, что американские власти идут к пониманию того, что без России переговорного процесса быть не может.
По мнению Куртулмуша, это же необходимо понять и властям Евросоюза.
«США считают, что продолжение конфликта на Украине позволяет им блокировать Россию и одновременно консолидировать ЕС. Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров», — отметил спикер турецкого парламента.
В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер пообещал ему добиться прекращения огня в зоне конфликта.
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