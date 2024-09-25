Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, пообещав ему на переговорах, что предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Эрдоган прибыл в США для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры государств встретились в «Турецком доме» в Нью-Йорке.

В канцелярии турецкого президента сообщили, что они обсуждали двусторонние отношения, украинский конфликт и мирные усилия, а также региональные и глобальные проблемы.

Эрдоган в ходе встречи отметил, что в Турции всегда верили, что конфликт на Украине можно завершить путем диалога, защитив при этом суверенитет и территориальную целостность страны. Анкара готова содействовать достижению «справедливого и прочного мира».

«Президент Эрдоган заявил, что <…> будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру», — уточнили в канцелярии.

Ранее турецкий лидер отметил, что мировое сообщество за последние три года так и не приблизилось к установлению мира на Украине.