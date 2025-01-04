Тульские десантники зачистили опорник ВСУ в Курской области

Подразделение самоходных орудий 2С9 «Нона-С» тульских десантников подавило огневые точки украинских боевиков вокруг опорного пункта, организованного в лесопосадке в приграничном районе Курской области. Видео с места опубликовала пресс-служба Минобороны .

На опубликованных кадрах видно, как российские бойцы вели прицельный обстрел позиций противника, чтобы расчистить путь штурмовой группе.

«Работаем по самым разным целям. В основном по живой силе, но, бывает, и по технике», — рассказал командир подразделения с позывным Локи.

Он добавил, что самоходное орудие «Нона» достаточно просто в управлении.

«Найти цель достаточно легко в дневное время суток, в ночное есть свои нюансы. <…> У нас работают очень хорошие корректировщики. Они достаточно точно наводят. Если быстро навестись, то попадаем куда надо», — поддержал командира наводчик с позывным Суетолог.

После подавления огневых точек противника прицельным артиллерийским огнем к опорному пункту выдвинулись штурмовые группы, которые захватили объект и полностью его зачистили.

Бывший командир подразделения частной военной компании «Вагнер» Константин Луговой в комментарии 360.ru заявил, что к занятому украинскими боевиками курскому городу Судже российские войска подойдут через месяц. Он пояснил, что противник создал в населенном пункте укрепления и стянул туда большие силы, поэтому можно ожидать больших боев.