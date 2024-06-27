Тульские десантники ликвидировали технику НАТО под Соледаром

МО показало ликвидацию натовской техники тульскими десантниками под Соледаром

Тульские десантники-артиллеристы уничтожили военную технику НАТО под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Минобороны опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих.

В ведомстве отметили, что артиллеристы ВДВ продолжают уничтожать огневые средства, вооружения и технику, пункты управления и артиллерийские батареи ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Расчеты гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра при полном заряде стреляют более чем на 17 километров и совершают до пяти выстрелов в минуту.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели», — подчеркнули в Минобороны.

Координаты предоставляют операторы беспилотников и разведчики.

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