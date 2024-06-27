Тульские десантники ликвидировали технику НАТО под Соледаром

В ведомстве отметили, что артиллеристы ВДВ продолжают уничтожать огневые средства, вооружения и технику, пункты управления и артиллерийские батареи ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении. Расчеты гаубиц Д-20 калибра 152 миллиметра при полном заряде стреляют более чем на 17 километров и совершают до пяти выстрелов в минуту.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты ВСУ и другие цели», — подчеркнули в Минобороны.

Координаты предоставляют операторы беспилотников и разведчики.

Ранее стало известно о новых успехах ВС России на Купянском направлении.