Церемония закрытия летнего трудового сезона прошла в Серпухове

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи городского округа Серпухов состоялось торжественное закрытие летнего трудового сезона. Участникам третьей смены вручили благодарственные письма за ответственное и добросовестное отношение к работе.

Директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина отметила, что участие ребят в летнем трудовом сезоне — это важный шаг к самостоятельности и развитию. В течение лета подростки работали на благо городского округа в школах, на стадионах и в парках. За три смены лагеря к труду приобщили порядка сотни бригад и 600 школьников.

Ребята не только выполняли рабочие задачи, но активно участвовали в патриотических мероприятиях: посещали уроки мужества и экскурсии, собирали гуманитарную помощь, писали письма участникам специальной военной операции.

