Глава городского округа Филипп Науменко лично вручил главный документ гражданина России юным жителям города. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Конституции.
Среди ребят, получивших удостоверение личности, были и дети участников специальной военной операции. Символично, что свой первый паспорт школьники получили в 31-ю годовщину со дня принятия основного закона страны, закрепившего права и свободы граждан Российской Федерации.
Для торжества был и еще один важный повод: Филлип Науменко наградил почетной грамотой 13-летнего Юрия Чикинева, который проявил себя как смелый и ответственный гражданин. Мальчик самостоятельно потушил пожар на контейнерной площадке. Благодаря этому возгорание быстро локализовали, и огонь не перекинулся на припаркованные автомобили или расположенные рядом дома. На своей странице в социальных сетях глава городского округа выложил пост с подписью «Рад, что у нас подрастает такая смена!».
Конкурс патриотической песни прошел в Волоколамске
Ликсутов: новый завод построят в Капотне в рамках масштабного инвестпроекта
Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Реутове
Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 17 декабря
ВСУ начали охоту на лучший танк России
Благотворительный гала-концерт «Рука в руке» прошел в Черноголовке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте