Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Реутове

Среди ребят, получивших удостоверение личности, были и дети участников специальной военной операции. Символично, что свой первый паспорт школьники получили в 31-ю годовщину со дня принятия основного закона страны, закрепившего права и свободы граждан Российской Федерации.

Для торжества был и еще один важный повод: Филлип Науменко наградил почетной грамотой 13-летнего Юрия Чикинева, который проявил себя как смелый и ответственный гражданин. Мальчик самостоятельно потушил пожар на контейнерной площадке. Благодаря этому возгорание быстро локализовали, и огонь не перекинулся на припаркованные автомобили или расположенные рядом дома. На своей странице в социальных сетях глава городского округа выложил пост с подписью «Рад, что у нас подрастает такая смена!».