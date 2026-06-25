Центр ветеранов СВО открыли после ремонта в Люберцах

У ветеранов всех поколений в Люберцах появилось общее пространство. В этом году в Центре ветеранов СВО прошел капитальный ремонт: полностью заменили крышу, обновили входную группу, провели внутреннюю отделку.

Здание на улице Куракинской было построено еще в 1962 году. Десятилетиями здесь располагался Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов — место, где старшее поколение округа встречалось, делилось опытом и получало поддержку.

Работы продолжались несколько месяцев под личным контролем главы округа Владимира Волкова.

«Сейчас здесь произведен ремонт, полностью заменены коммуникации, обновлен дизайн, появились новые кабинеты. Расширили возможности этого помещения — теперь здесь комфортно могут проводить любые мероприятия и Ассоциация ветеранов СВО, и, конечно же, наши ветераны, которые любят и знают это помещение», — рассказал руководитель муниципалитета.