Центр ветеранов СВО открыли после ремонта в Люберцах
У ветеранов всех поколений в Люберцах появилось общее пространство. В этом году в Центре ветеранов СВО прошел капитальный ремонт: полностью заменили крышу, обновили входную группу, провели внутреннюю отделку.
Здание на улице Куракинской было построено еще в 1962 году. Десятилетиями здесь располагался Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов — место, где старшее поколение округа встречалось, делилось опытом и получало поддержку.
Работы продолжались несколько месяцев под личным контролем главы округа Владимира Волкова.
«Сейчас здесь произведен ремонт, полностью заменены коммуникации, обновлен дизайн, появились новые кабинеты. Расширили возможности этого помещения — теперь здесь комфортно могут проводить любые мероприятия и Ассоциация ветеранов СВО, и, конечно же, наши ветераны, которые любят и знают это помещение», — рассказал руководитель муниципалитета.
Особое значение центр приобрел в последние годы. Здесь разместилась Ассоциация ветеранов СВО городского округа Люберцы — организация начала работу весной 2025 года и уже объединила более 100 участников специальной военной операции. Подобные центры открывают по всей области, координирует эту работу региональная Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья.
Только в Люберцах за прошедший год участники ассоциации провели более 100 уроков мужества в школах и колледжах и помогли решить бытовые и правовые вопросы почти 70 семьям ветеранов и бойцов. А теперь в городе появилось место для проведения подобных мероприятий, и одновременно пространство, куда участники военных действий всегда могут прийти и почувствовать себя, как дома.