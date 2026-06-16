Центр ветеранов открыли после капремонта в Люберцах

В Люберцах 15 июня после капитального ремонта открыли Центр ветеранов на улице Куракинской, дом 5. В обновленном здании разместятся окружной Совет ветеранов и люберецкое отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

В открытии приняли участие глава округа Владимир Волков, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, депутаты и представители общественных организаций.

«Меньше чем за год здание 1962 года постройки заметно преобразилось, стало комфортным и полностью доступным для маломобильных граждан. Когда мы задумывали этот проект, мы хотели создать дом, где будет тепло каждому, где всегда будут соратники и единомышленники, поддержка и взаимопонимание», — отметил Владимир Волков.

В здании также открылся Музей ратной славы. В его экспозиции представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Глава Люберец поблагодарил председателя Совета ветеранов Юрия Орехова, председателя люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александра Кулагина и коллективы организаций за работу по адаптации бойцов и патриотическому воспитанию молодежи.