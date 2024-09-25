Минобороны заявило об ударах по центру радиосвязи ВСУ и складам с беспилотниками

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары и успешно поразили центр радиосвязи ВСУ, а также производства и места хранения беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для уничтожения заявленных целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию и беспилотники группировок российских войск.

Также российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах проведения специальной военной операции.

Задействованные средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, 14 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 31 беспилотник, запущенные украинскими боевиками.

В последней сводке Минобороны отметило решительные действия подразделения «Южной» группировки войск, которая взяла под контроль поселок Острое и село Григоровка в Донецкой Народной Республике.

Бойцы нанесли успешные удары по двум механизированным бригадам противника и одной команде территориальной обороны, уничтожив до 835 боевиков противника и его вооружение, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также «Южная» группировка войск подорвала семь складов боеприпасов ВСУ.