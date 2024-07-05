Центр подготовки украинских диверсантов-подводников уничтожили в Одесской области
РИА «Новости»: под Одессой поразили центр подготовки диверсантов-подводников ВСУ
Центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников, поразили в Черноморске в Одесской области, заявил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Помимо этого, по его словам, удар нанесли также по портовому складу боеприпасов ВСУ.
«В 02:00 ночи жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва. По свидетельству наших товарищей, первый взрыв был в направлении „крытого склада“», — уточнил собеседник агентства.
Примерно через 45 минут, продолжил Лебедев, был прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант». По информации сопротивления, там британские специалисты обучали диверсантов-подводников.
«Есть пока не проверенные данные, что с той стороны запускаются безэкипажные катера», — добавил Лебедев.
Около 04:50, по данным координатора подполья, прогремел еще один мощный взрыв с детонацией в районе стоянки для фур, на которых в сопровождении военных или полиции возят вооружение.