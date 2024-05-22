Раскрыт принцип работы базы подготовки боевиков ВСУ иностранными наемниками

Ракетный удар российских войск уничтожил несколько баз, где украинские боевики проходили подготовку под руководством иностранных наемников. Об этом сообщила британская газета The Sun в своем репортаже о новом секретном бункере, который иностранцы оборудовали под Харьковом.

Организатором баз стал бывший британский военный Скотт Ридли. Он пояснил, что вместе с ним работают еще 40 отставных военных из США и Великобритании, которые проводят тренировки для украинских солдат. Новая база работает всего три месяца.

По словам Ридли, остальные объекты уничтожили запущенными российскими войсками ракетами. Среди целей ударов был военный аэродром, попавший под обстрел в октябре 2022 года.

Британец подчеркнул, что готовит как профильных военных, так и медицинских работников. Но так как ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, то сроки обучения минимальные.

Собеседник журналистов подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество с украинской армией, денег от властей страны он не получает. Финансирование идет от частных предпринимателей из США, но этих средств не хватает, так как базы регулярно уничтожают и приходится искать новые места.

Несмотря на подтвержденное присутствие иностранцев, которые готовят украинских военных, официальные лица западных стран этого не признали до сих пор.

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Пентагон не видит причины для отправки на Украину военных инструкторов.