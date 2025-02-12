Центр по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО открыли в Серпухове

В Серпуховском отделении Малаховского детского туберкулезного санатория открыли центр по плетению маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. Для юных волонтеров провели мастер-класс, на котором рассказали о технологии изготовления камуфляжа.

Настоятель Собора Николы Белого, помощник Благочинного серпуховского церковного округа по социальной работе Архимандрит Кирилл совершил в санатории молебен о начале доброго дела. А руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников выступил перед ребятами с напутственным словом.

«Когда вы станете взрослыми, то с гордостью будете вспоминать о том, что своими руками вы спасли тысячи жизней наших защитников и помогли приблизить Победу. Самых активных из вас мы поблагодарим: организуем экскурсии и мастер-классы от именитых спортсменов», — сказал он.

Волонтеры объединения «Добрые руки» под руководством директора Дворца культуры «Исток», председателя Общественной палаты городского округа Серпухов Павла Михайлюка привезли в санаторий каркас и материалы для плетения маскировочных сетей. Помимо этого, добровольцы организовали для ребят занятие, на котором подробно рассказали о технологии их изготовления.

Отметим, что сейчас в Серпуховском санаторном отделении Малаховского детского туберкулезного санатория живут 87 детей со всей Московской области. Плести сети они будут в свободное от занятий время.