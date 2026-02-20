Центр патриотического воспитания открыли в Зарайске

Волонтерский центр, в котором женщины плетут маскировочные сети для бойцов СВО, Елена Феоктистова организовала после гибели сына. Поддерживать военнослужащих Елена начала с самого начала спецоперации. В декабре 2022 года ее сын Виктор добровольцем ушел защищать интересы нашей страны. 10 марта 2023 года житель Зарайска с позывным Артист отправился на боевое задание, которое стало для него последним.

В волонтерский центр Елена Феоктистова приходит, как на работу, пять дней в неделю. А теперь активисты будут помогать освоить искусство плетения маскировочных сетей и подрастающему поколению. В центре для ребят также будут проходить встречи с участниками спецоперации и ветеранами локальных войн, школьников научат сборке-разборке автомата, делать сухой душ для бойцов и многое другое.