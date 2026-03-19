Центр «Чудотворец» направил партию гумпомощи в зону СВО

По благословению епископа Биробиджанского и Кульдурского Луки гуманитарный центр «Чудотворец», действующий при Свято-Никольском казачьем храме в Биробиджане, вновь направил помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Груз послали в Ростов.

Помощь получат члены Ростовской региональной общественной благотворительной организации «Милосердие-на-Дону». Они займутся транспортировкой и адресной доставкой грузов военнослужащим.

Часть груза собрали из пожертвований пансионата «Опора». Этот дом престарелых регулярно участвует в сборе вещей для военных.

В Московской области также продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи для военнослужащих. Новые партии грузов передали бойцам при содействии «Единой России», ее сторонников и общественных объединений. Активисты из Шатуры направили в зону проведения специальной военной операции более шести тонн различных предметов.