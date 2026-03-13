Еще 3 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья
В Московской области продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи для военнослужащих. Очередные партии грузов передали бойцам при участии представителей партии «Единая Россия», ее сторонников и общественных организаций.
Активисты из Шатуры направили в зону проведения специальной военной операции более шести тонн различных предметов. Запрос на помощь поступил от местных жителей, проходящих службу. Солдатам потребовались материалы, необходимые для обустройства и утепления блиндажей.
«В машину погрузили доски, пенопласт, а также спальные принадлежности — матрасы и подушки, которые помогут военнослужащим обустроить места для отдыха в полевых условиях. В зону боевых действий также отправили мотоцикл и инструменты», — рассказал член Совета депутатов от «Единой России» в Шатуре Василий Карпов.
К сбору помощи присоединились и в Королеве. Оттуда военнослужащим направили строительные материалы, техническое оборудование и продукты питания.
«Данная депутатская инициатива — это стремление обеспечить комфорт и безопасность бойцов», — пояснил первый заместитель председателя Совета депутатов в Королеве, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Денисов.
Гуманитарную помощь подготовили и в Мытищах. В состав очередной партии вошли маскировочные сети, тепловизионные одеяла, дизельный генератор, медикаменты, термобелье и еда.
«Совместными усилиями мы укрепляем единство нашего народа и обеспечиваем поддержку настоящим героям России», — отметил депутат местного Совета от партии Евгений Коваленко.
По данным регионального отделения «Единой России», с начала специальной военной операции из Подмосковья на передовую и в новые регионы направили свыше 18 тысяч тонн.
Сбор помощи для военнослужащих и их семей продолжается во всех округах.
Присоединиться к инициативе могут все желающие — адреса и контакты общественных приемных размещены на официальном сайте регионального отделения партии.