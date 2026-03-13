Еще 3 партии гумпомощи отправили в зону СВО из Подмосковья

В Московской области продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи для военнослужащих. Очередные партии грузов передали бойцам при участии представителей партии «Единая Россия», ее сторонников и общественных организаций.

Активисты из Шатуры направили в зону проведения специальной военной операции более шести тонн различных предметов. Запрос на помощь поступил от местных жителей, проходящих службу. Солдатам потребовались материалы, необходимые для обустройства и утепления блиндажей.

«В машину погрузили доски, пенопласт, а также спальные принадлежности — матрасы и подушки, которые помогут военнослужащим обустроить места для отдыха в полевых условиях. В зону боевых действий также отправили мотоцикл и инструменты», — рассказал член Совета депутатов от «Единой России» в Шатуре Василий Карпов.