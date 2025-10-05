Центр беспилотных технологий «Рубикон» назвали на Западе злейшим врагом ВСУ
WSJ: подразделение «Рубикон» оказалось злейшим врагом украинской армии
ВСУ не могут противостоять российским операторам дронов, которые умело используют инновационные технологии. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal.
«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий „Рубикон“», — подчеркнула она.
Издание напомнило, что это элитное российское подразделение имеет большое значение в кампании воздушного перехвата — тактике, при которой противника лишают возможности получить припасы, подкрепление и предметы первой необходимости.
Представители ВСУ рассказали газете, что российские военные атакуют цели в тылу и простреливают беспилотниками дороги, изолируя боевиков. Собеседник издания сравнил такой метод со «средневековой осадой».
Ранее в российской армии появились подразделения «ночных охотников» на крупные БПЛА. Военный с позывным Моряк объяснил, что его сослуживцы сбивают гекса- и октокоптеры, а также крупные квадрокоптеры. Они не дают ВСУ сбрасывать противотанковые и минометные мины.