ВСУ не могут противостоять российским операторам дронов, которые умело используют инновационные технологии. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal .

«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий „Рубикон“», — подчеркнула она.

Издание напомнило, что это элитное российское подразделение имеет большое значение в кампании воздушного перехвата — тактике, при которой противника лишают возможности получить припасы, подкрепление и предметы первой необходимости.

Представители ВСУ рассказали газете, что российские военные атакуют цели в тылу и простреливают беспилотниками дороги, изолируя боевиков. Собеседник издания сравнил такой метод со «средневековой осадой».

Ранее в российской армии появились подразделения «ночных охотников» на крупные БПЛА. Военный с позывным Моряк объяснил, что его сослуживцы сбивают гекса- и октокоптеры, а также крупные квадрокоптеры. Они не дают ВСУ сбрасывать противотанковые и минометные мины.