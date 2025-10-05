Подразделения «ночных охотников» на БПЛА появились в ВС России

В Вооруженных силах России появились подразделения «ночных охотников» на крупные беспилотники ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил военный с позывным Моряк.

Подразделения создали на базе разведывательно штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС России. Бойцы выполняют задачи в зоне ответственности группировки «Юг».

Боевики ВСУ активно используют гекса- и октокоптеры, а также крупные квадрокоптеры. Такие БПЛА могут совершать сбросы противотанковых и минометных мин и вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.

«У нас есть специально обученные расчеты — „ночные охотники“, которые занимаются именно охотой на гексокоптеры противника», — отметил Моряк.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.