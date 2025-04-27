Лавров: Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям на Украине

Целью удара ВС России по Киеву в ночь на 24 апреля были не гражданские, а использующиеся ВСУ объекты. Об этом в интервью американской телекомпании CBS заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Целью не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. Тогда это была преднамеренная атака. В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными», — уточнил он.

Лавров отметил, что ВС России продолжат атаки по объектам, которые используют иностранные наемники. Ведь Европа официально направила их для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам, напомнил министр.

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на 24 апреля. По данным областной военной администрации, военные ВСУ засекли пуск крылатых ракет «Калибр» над Черным морем. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине.