Целью беспилотников в Пензе было одно из промышленных предприятий

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил данные о пожаре в одном из районов Пензы после атаки беспилотников. По словам главы региона, целью вражеских БПЛА было одно из промышленных предприятий.
«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — подчеркнул он.
Также Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях мобильного интернета в области. Сделано это в целях безопасности.
«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника. Сохраняете спокойствие, не поддавайтесь панике. Телефон служб экстренного реагирования — 112», — добавил губернатор.
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