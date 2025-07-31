Целью беспилотников в Пензе было одно из промышленных предприятий

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил данные о пожаре в одном из районов Пензы после атаки беспилотников. По словам главы региона, целью вражеских БПЛА было одно из промышленных предприятий.

«Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — подчеркнул он.

Также Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях мобильного интернета в области. Сделано это в целях безопасности.

«Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника. Сохраняете спокойствие, не поддавайтесь панике. Телефон служб экстренного реагирования — 112», — добавил губернатор.