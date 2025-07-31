Крупный пожар вспыхнул в Пензе после взрыва: город, предварительно, атаковали БПЛА

Жители Пензы сообщили о сильном пожаре после взрыва в Заводском районе города

Громкий взрыв раздался утром над Пензой, после в городе вспыхнул крупный пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Shot. По предварительным данным, причиной могла быть попытка атаки украинских БПЛА.

«В одном из районов города виден густой дым. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет», — уточнил источник Shot.

Также о крупном пожаре и атаке беспилотников пишет Baza. По словам местных жителей, пожар разгорается в Заводском районе Пензы, оттуда поднимаются клубы густого дыма.

К месту происшествия выдвинулись спасатели. Ранее в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность».

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 32 украинских беспилотника.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте