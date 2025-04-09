Целая бригада ВСУ без вести пропала в Белгородской области

В приграничье Белгородской области пропали без вести все военнослужащие 141-й бригады ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По предварительной информации, все бойцы украинской бригады были уничтожены.

«Зеленский бросает людей на убой. Остановите душегуба», — отметил автор канала.

ВСУ сформировали 141-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2023 года. В ее составе были пехотные батальоны, тяжелую технику бригада почти не получала.

Ранее стало известно, что заградительные отряды ВСУ стали убивать FPV-дронами своих бойцов, если те пытаются сложить оружие или оставить позиции. По словам украинского военнопленного, многие боевики ищут возможность сдаться в плен, чтобы выжить.