Целая бригада ВСУ без вести пропала в Белгородской области
«Фронтовая птичка»: бойцы 141-й бригады ВСУ пропали в Белгородской области
В приграничье Белгородской области пропали без вести все военнослужащие 141-й бригады ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По предварительной информации, все бойцы украинской бригады были уничтожены.
«Зеленский бросает людей на убой. Остановите душегуба», — отметил автор канала.
ВСУ сформировали 141-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2023 года. В ее составе были пехотные батальоны, тяжелую технику бригада почти не получала.
Ранее стало известно, что заградительные отряды ВСУ стали убивать FPV-дронами своих бойцов, если те пытаются сложить оружие или оставить позиции. По словам украинского военнопленного, многие боевики ищут возможность сдаться в плен, чтобы выжить.