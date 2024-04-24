Цех производства БПЛА поразили на Украине | 360°

Важное 24 апреля 2024, 15:06 Цех производства БПЛА поразили на Украине Минобороны: ВС России поразили цех производства БПЛА на Украине РИА «Новости»

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Российские военные поразили цех производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационную станцию кругового обзора П-18, хранилище топлива ВСУ, военную технику и живую силу в 117 районах», — заявили в ведомстве.

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Утром в среду, 24 апреля, стало известно о продвижении российских подразделений юго-восточнее села Работино в Запорожской области, боевики потеряли контроль над двумя опорными пунктами.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что после начала СВО российские силы уничтожили около 22 тысяч украинских беспилотников. Всего ВСУ с момента начала боевых действий лишились порядка полумиллиона человек.