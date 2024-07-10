«Тщеславие унюханного скомороха». Медведев объяснил, чем опасны переговоры с Украиной

Если украинское руководство решит провести мирные переговоры и согласится на условия России, украинский кризис может все равно продолжиться. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Он назвал соглашение с Украиной невыгодным для России и напомнил, что мирному урегулированию мешают «безмерно раздутое тщеславие унюханного скомороха», а также украинские радикальные националисты и поддержка ВСУ со стороны Запада.

По мнению Медведева, если президент Украины Владимир Зеленский примет условия российской стороны, происходящее может развиваться по нескольким негативным сценариям.

Политик предупредил, что Украина получит возможность использовать переговоры в качестве передышки для укрепления армии, а декларации об отказе вступать в НАТО не станут стопроцентной гарантией.

Он также предположил, что в Киеве может начаться «новый, третий кровавый майдан, который сметет нынешнюю хунту и приведёт к власти еще более радикальную».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что шансы на мирные переговоры между Россией и Украиной увеличились. Он обратился в лидерам ЕС и попросил их взять на себя инициативу по урегулированию украинского кризиса.