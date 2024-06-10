«РВ»: авиация ВС РФ одновременно сбросила три ФАБа на позиции ВСУ в Нью-Йорке

Самолеты Воздушно-космических сил ВС РФ выпустили три фугасные авиабомбы по поселку Нью-Йорк, расположенному в подконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны», опубликовав кадры удара.

«Авиация ВКС России снова атакует авиабомбами Нью-Йорк (бывшее Новогородское) между Горловкой, Авдеевкой и Торецком, где враг концентрирует силы», — говорится в сообщении.

Кадры были сняты с разведывательного беспилотника, который фиксировал эффективность поражения целей.

До этого российские летчики ударили по позициям ВСУ в Нью-Йорке в апреле этого года. Авиация ВКС России атаковали авиабомбами РБК-500 замеченную технику украинских боевиков.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил о проведении испытаний украинских корректируемых авиабомб. Их переоборудовали из обычных свободнопадающих авиабомб. В настоящее время армия Украины использует КАБы западного производства.