На Украине анонсировали испытания собственных корректируемых авиабомб
Украина через несколько недель проведет испытания собственных корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов в интервью «Радио Свобода»*.
По словам военачальника, на Украине работают над переоборудованием обычных свободнопадающих авиабомб в корректируемые.
«Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских», — заявил Голубцов.
Сейчас ВСУ используют КАБы западного производства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российские корректируемые авиабомбы серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, российская армия использует более трех тысяч КАБов в месяц, и силы ПВО неспособны противостоять этому натиску.
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