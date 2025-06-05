Тройной прилет по зданию киевской администрации Херсона сняли на видео

Дрон запечатлел тройной удар авиабомбами по зданию киевской областной военной администрации в Херсоне. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

По предварительной информации, прилет произошел утром 5 июня. Применялись управляемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

На видео попали три взрыва, после которых над строением стал подниматься огромный столб дыма. Также появилось фото последствий атаки. Часть стены здания обрушилась, все стекла выбило, барельеф с украинским флагом и гербом уничтожили.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали контратаку противника в Харьковской области неподалеку от села Тихое. Замысел ВСУ удалось своевременно раскрыть. По украинским боевикам нанесли превентивный артиллерийский удар.