Трофеи с передовой передали в музей СВО в Котельниках

Более 11 трофеев из зоны спецоперации передали музею боевой славы дошкольного подразделения «Детство» школы № 3 в Котельниках. Их привезла в учреждение активистка Надежда Беннер.

Груз был очень тяжелым. Его транспортировали в музей на тележке.

В дар музею отправили американский кейс от противотанковой мины, огнемет, каски, гильзы от пулемета, бронеплиты, FPV-дрон, двигатель внутреннего сгорания от беспилотника, а также тубусы от мины и снаряда.

Музей боевой славы в микрорайоне Белая Дача в Котельниках создали в этом году. Экспонаты в его коллекцию передают военнослужащие, участвующие в СВО, и их родственники.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках провел личный прием. Особое внимание уделили вопросам создания комфортной городской среды для маломобильных групп населения.