Глава Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках провел личный прием

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Денис Сиваконь провел очередной личный прием участников спецоперации. На встрече были рассмотрены важные социально-бытовые вопросы.
Особое внимание на приеме уделялось вопросам создания комфортной городской среды для маломобильных групп населения. Один из обратившихся ветеранов отметил в отдельных местах проблему с размещением антипарковочных сооружений, которые создают неудобства для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями.
Другой ветеран СВО рассказал, что предназначенное для него парковочное место регулярно занимают посторонние автомобилисты, что создает существенные бытовые неудобства. На приеме также был рассмотрен вопрос о порядке оформления медицинских документов и положенных льгот.
Все поступившие обращения взяты в работу. Системная работа по поддержке участников специальной военной операции будет продолжена в городском округе.
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