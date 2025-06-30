Глава Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках провел личный прием

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Денис Сиваконь провел очередной личный прием участников спецоперации. На встрече были рассмотрены важные социально-бытовые вопросы.

Особое внимание на приеме уделялось вопросам создания комфортной городской среды для маломобильных групп населения. Один из обратившихся ветеранов отметил в отдельных местах проблему с размещением антипарковочных сооружений, которые создают неудобства для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями.

Другой ветеран СВО рассказал, что предназначенное для него парковочное место регулярно занимают посторонние автомобилисты, что создает существенные бытовые неудобства. На приеме также был рассмотрен вопрос о порядке оформления медицинских документов и положенных льгот.

Все поступившие обращения взяты в работу. Системная работа по поддержке участников специальной военной операции будет продолжена в городском округе.