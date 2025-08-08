Трое сотрудников дорожной службы пострадали в Брянске из-за атаки дронов

Украинские боевики применили FPV-дроны для атаки на Шамовку в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Целенаправленный и подлый удар нанесен по бригаде работников Климовского участка „Брянскавтодор“. В результате террористической атаки, к сожалению, ранения получили трое сотрудников дорожной службы», — написал Богомаз.

Мужчин госпитализировали. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника автомобиль дорожной службы полностью уничтожен.

Средства противовоздушной обороны с 12:00 до 15:00 по московскому времени сбили в воздухе 34 украинских дрона. Над Брянской областью уничтожили 12 дронов, над Калужской — 10, над Рязанской — один, над Краснодарским краем — восемь. Остальные сбили над Азовским морем и в Адыгее.