Силы ПВО уничтожили за три часа 34 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны с 12:00 до 15:00 по московскому времени сбили в воздухе 34 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале .

По данным российского оборонного ведомства, 12 дронов уничтожили над Брянской областью, 10 — над Калужской, один — над Рязанской, восемь — над Краснодарским краем. Остальные сбили над акваторией Азовского моря и в Адыгее.

После начала спецоперации российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так, только за одну ночь силы ПВО сбили 30 БПЛА над шестью регионами страны. Как уточнили в Минобороны, уничтожались беспилотники самолетного типа.