Дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже

Дрон ВСУ врезался в жилой многоэтажный дом в Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

БПЛА попал в здание в районе улицы Айвазовского. Сначала местные жители услышали грохот, потом увидели густой дым. По их словам, дрон повредил верхние этажи.

Обломки беспилотника вместе с частью фасада упали на припаркованные машины. Предварительно, никто не пострадал. На место выехали экстренные службы.

Накануне вечером опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Позже губернатор региона Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожила несколько дронов.

Ранее силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника.