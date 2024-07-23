Трое мужчин пострадали при атаке БПЛА по машине в Щетиновке

В Белгородском районе украинский беспилотник налетел на движущийся автомобиль. Три человека получили осколочные ранения и баротравмы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В селе Щетиновка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены трое мужчин», — заявил он.

Пострадавшие, по словам губернатора, самостоятельно обратились в горбольницу № 2 Белгорода с баротравмами и осколочными ранениями. Мужчины отказались от госпитализации и решили продолжить лечение амбулаторно.

Атаку беспилотниками отразили в Севастополе. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили 15 дронов в районе Северной стороны и Фиолента. Обломки упали в окрестностях садовых обществ и повредили окно грузовика.