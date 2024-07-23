Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников над Севастополем

Российские силы противовоздушной обороны и подразделения РЭБ отразили атаку 15 беспилотников в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — написал он.

Развожаев отметил, что осколки одного беспилотника упали в одном из ТСН, также разбилось стекло грузового автомобиля. Фрагменты второго дрона упали рядом с домом в районе еще одного СНТ. При этом объекты в регионе не пострадали.

Ранее, 18 июля, Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами — 33 над Крымом и два над Брянской областью. Кроме того, дежурные огневые средства ликвидировали 10 безэкипажных катеров в акватории Черного моря, которые направлялись к Крымскому полуострову.