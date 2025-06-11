Трое детей ранены при атаке на поселок в Курской области

В поселке Марьино Курской области трое детей пострадали из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Вражеские БПЛА ударили по населенному пункту накануне. В результате семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена.

«У девятилетнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног», — написал Хинштейн.

Детей осмотрели медики, затем пострадавших госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Из-за атаки повреждения получили местный Дом культуры, спортзал, три квартиры и санаторий «Марьино». В частном доме и начальной школе выбило окна.

В ночь на 11 июня средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Котовск, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.