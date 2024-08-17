Три жителя Шебекина пострадали при обстреле ВСУ

Гладков: в Шебекине при обстреле ВСУ контузию получили две женщины и мужчина

Утром 17 августа ВСУ обстреляли Шебекино. Минно-взрывные травмы и контузию получили три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Двум женщинам и мужчине <…> медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались», — уточнил он.

Выпущенный украинскими националистами снаряд угодил в частный дом. В здании повредило крышу, выбило окна и посекло фасад. Во втором домовладении повреждения получил забор.

«Осколками поврежден один легковой автомобиль. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», — добавил Гладков.

На место уже выехали сотрудники оперативных служб. Они уточнят информацию о последствиях обстрела.

В Белгородской области на фоне введенного режима ЧС федерального уровня повысили выплаты пострадавшим от украинской агрессии местным жителям.

Сумма единовременной поддержки достигла 15 тысячи рублей, за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тысяч. Впервые в регионе ввели выплату в 300 тысяч рублей за легкое ранение, а за травмы средней или тяжелой степени тяжести, полученные в ходе обстрела, сумму увеличили до 600 тысяч.