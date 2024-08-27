Три жителя Горловки пострадали при атаке ВСУ

Пушилин: в Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали три человека

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные ударили по Центрально-Городскому району Горловки, применив ствольную артиллерию. Ранения получили две женщины и мужчина, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Всем оказали необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Пушилин уточнил, что после атаки ВСУ повреждения получили семь жилых домов в Петровском районе Донецка, а также в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Кроме того, осколками посекло два легковых автомобиля.

Боевики ВСУ совершили шесть вооруженных атак, выпустив более 10 боеприпасов. Они применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров.

Ранее в результате удара ВСУ по Донецку погибла беременная женщина, которая стояла на остановке общественного транспорта. Также в больницу с ранениями попали 10 человек, в том числе двое детей.

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