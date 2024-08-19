Беременная жительница Донецка погибла из-за атаки ВСУ

Украинские боевики ударили по Донецку, в результате погибла беременная женщина. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что из-за атаки со стороны ВСУ пострадали 10 человек, в том числе двое детей. По его словам, военные обстреляли город из артиллерии и выпустили порядка 10 боеприпасов калибра 155 миллиметров.

«В результате применения противником ствольной артиллерии на остановке общественного транспорта по улице Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения», — указал глава ДНР.

Пушилин подтвердил, что врачи оказывают раненым необходимую помощь. Он добавил, что из-за атаки повреждения получил городской автобус.

Ранее украинский дрон влетел в окно детского сада в городе Кременная в Луганской Народной Республике. Глава администрации округа Вячеслав Третьяков назвал атаку ВСУ бесчеловечным актом и сообщил, что никто из мирных жителей не пострадал.