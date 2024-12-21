Аэропорты Казани и Ижевска временно закрыли на вылет и прилет

Аэропорты Казани и Ижевска временно закрыли на прием и отправку воздушных судов из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Ранее об этих мерах сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он призвал жителей не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.
Всего, по данным пресс-службы главы Татарстана, в Казани зафиксировали восемь прилетов украинских беспилотников. Шесть из них пришлись на жилые дома и еще один — на промышленное предприятие. Погибших и пострадавших нет. В республике ради безопасности жителей на эти выходные отменили все массовые мероприятия.
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