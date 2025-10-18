Три украинских дрона уничтожили в Подмосковье прошедшей ночью

Вражеские дроны сбили минувшей ночью.

«Три — над территорией Московской области», — заявили в министерстве.

Информации о повреждениях не поступало.

Всего силы ПВО за ночь ликвидировали 41 БПЛА Вооруженных сил Украины. Больше всего над Брянской областью — 12 устройств, по пять — под Калугой и в Башкирии, по два — в Белгородской и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Еще шесть дронов сбили над Черным морем.