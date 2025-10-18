Средства ПВО ночью уничтожили более 40 беспилотников над регионами

Военные нейтрализовали ночью 41 украинский БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили под Брянском — там уничтожили 12 аппаратов.

Над Башкортостаном и Калужской областью перехватили по пять дронов, над Московской — три, по одному — над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями. Также шесть БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее средства противовоздушной обороны поразили за ночь уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По информации оборонного ведомства, дроны нейтрализовали над Крымом, Ростовской, Брянской, Тульской и Курской областями, над Московским регионом и акваторией Черного моря. В ночь на 16 октября системы ПВО отразили атаку более 50 украинских БПЛА.