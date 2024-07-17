Три украинских дрона сбили над российскими регионами в течение ночи

Минобороны: над Воронежской и Белгородской областями сбили три БПЛА

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что два беспилотных летательных аппарата уничтожили над Воронежской областью и еще один — над территорией Белгородской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что ПВО также сбили два украинских беспилотника над Суражским районом. По его словам, в результате ЧП разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.

Во вторник украинские боевики атаковали ударным дроном работающую сельскохозяйственную технику в поле в Глушковском районе Курской области. Ранения получил водитель комбайна, его отвезли в больницу для оказания первой медицинской помощи, отмечал врио главы региона Алексей Смирнов.