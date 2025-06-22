Три украинских дрона нейтрализовали над Смоленской областью
Губернатор Анохин: атаку БПЛА отразили в Смоленской области
Силы ПВО и РЭБ уничтожили два беспилотника и подавили один над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов», — написал он.
Обошлось без пострадавших. После падения обломков беспилотников разрушений нет. На местах происшествий работают экстренные службы.
Губернатор призвал жителей соблюдать правила безопасности. При обнаружении обломков сбитых беспилотников не подходить к ним. Об опасных находках сообщать в экстренные службы по телефону 112.
Ранее силы ПВО сбили 23 дрона над тремя российскими регионами. В небе над Белгородской областью уничтожили 15 беспилотников, над Курской областью — шесть, еще два — в Воронежской области.