Три украинских беспилотника уничтожили утром в небе над Россией

Дежурные средства ПВО утром уничтожили три украинских беспилотника в небе над Россией. Об этом сообщило Министерство обороны .

Два из них сбили над Брянской областью, третий — над акваторией Черного моря.

Всего, как сообщил губернатор области Александр Богомаз, за ночь над регионом уничтожили семь вражеских дронов. Оперативные и экстренные службы обследуют территорию. Никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь сбили и перехватили 126 беспилотников, из которых половину — над Волгоградской областью. Аэропорт Гумрак почти четыре часа не принимал и не отправлял воздушные суда, однако сейчас вернулся к работе в штатном режиме.