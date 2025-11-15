Три удара по крышке Украины. Почему Киев запаниковал после новостей о «суперФАБах»

Высокопоставленный сотрудник украинской разведки генерал-майор Скибицкий дал интервью Reuters . Спецназовец раскрыл самые темные страхи ГУР — в Киеве считают, что Россия подготовила новое, уникальное оружие. По версии украинской стороны, никакие оборонительные сооружения от него не спасут — чем же опасен этот умный и мощный снаряд?

По словам Скибицкого, до конца года Россия планирует произвести до 120 тысяч разрушительных планирующих авиабомб. Эти снаряды снабжены крыльями, а иногда и двигателями, чтобы пролетать до своих целей десятки километров.

«Сбить их можно, но количество этих авиабомб, производимых в Российской Федерации. огромно. Это угроза», — признал генерал-майор.

По словам представителя ГУР, Украина полагает, что Россия работает над модификациями, которые позволят таким бомбам летать на расстояние до 400 километров. Это позволит Москве наносить удары по еще большему количеству украинских военных целей без использования дорогостоящих ракет.

Telegram-канал «Военная хроника» предположил, что для «суперФАБа» российским конструкторам пришлось решить три важные задачи: создать дешевый ускоритель, обновить планирующий модуль и доработать системы наведения.

Если они и в самом деле решены, то новый боеприпас превзойдет умные американские GLSDB и превратится уже в полноценный гибрид авиабомбы и оперативно-тактической ракеты.

Он сможет занять промежуточное место между ATACMS, HIMARS и российскими «Искандерами», «Торнадо» и «Ураганами».

Ранее Россия выставила напоказ «Орешник», который Западу не с чем сравнить.